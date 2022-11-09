В Посольстве Азербайджана в Москве отпраздновали День Победы

9 ноя. 16:00

8 ноября в Азербайджане отмечают День Победы. Два года назад президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил об освобождении культурной столицы республики – города Шуша – от оккупационных сил Армении. Битва за Шушу определила исход 44-дневной войны. В Карабахской войне, длившейся три десятилетия, была поставлена точка. В День Победы в посольстве Азербайджана в Москве состоялся торжественный приём с участием послов разных стран, высокопоставленных дипломатов, военных атташе, российских политологов, общественных деятелей и представителей азербайджанской диаспоры в России.