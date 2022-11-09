Глава Минэнерго Турции едет в Алжир

9 ноя. 15:55

Вечером 9 ноября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отправится с визитом в Алжир. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Цель поездки - участие в инвестиционной конференции. Ожидается, что в своей речи Донмез расскажет о перспективах сотрудничества между Алжиром и Турцией.

Кроме того, в рамках визита турецкий министр встретится в формате "один на один" с главой Минэнерго Алжира Мухаммедом Аркабом, а также проведет встречу с президентом Абдулмеджидом Теббуном.

Помимо этого, Донмез собирается пообщаться с представителями турецкого бизнеса в Алжире, передает агентство Anadolu.