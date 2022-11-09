Азербайджан поздравляют с Днем Государственного флага (ФОТО)

9 ноя. 15:51

По случаю 9 Ноября – Дня Государственного флага Азербайджанской Республики - в цвета национального триколора окрасились Ниагарский водопад в США, Галатская башня и мост в Стамбуле.

Так, по инициативе посольства Азербайджана в США Ниагарский водопад, являющийся одним из крупнейших водопадов в мире, был подсвечен цветами азербайджанского флага.

Посольством Азербайджана в США было направлено соответствующее обращение к руководству Государственного парка "Ниагарский водопад", и руководством парка было принято положительное решение по обращению азербайджанской дипмиссии.

"Во вторую годовщину Победы Азербайджана стамбульский мост и Галатская башня окрасились в цвета азербайджанского флага", - говорится в публикации Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле.

Напомним, флаг, являющийся одним из официальных символов Азербайджанской Республики наряду с гимном и гербом, впервые был утвержден Советом министров Азербайджанской Демократической Республики, первой демократической республики на мусульманском Востоке 9 ноября 1918 года.

18 октября 1991 года конституционным актом "О государственной независимости Азербайджанской Республики" Азербайджанская Республика как правопреемница Азербайджанской Демократической Республики восстановила ее государственные символы, в том числе государственный флаг. Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 18 ноября 2009 года 9 ноября отмечается в Азербайджане как День Государственного флага.