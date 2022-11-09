Российский маркетплейс возведет в Ташкенте крупный логистический комплекс

9 ноя. 15:24

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries планирует построить в Ташкенте полноценный логистический комплекс стоимостью в $130 млн, где будет создано 5 тыс новых рабочих мест, - стало известно по итогам переговоров заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева и основателей Wildberries – Владислава и Татьяну Бакальчук.

В структуре товарных групп взаимной торговли с РФ наметился качественный сдвиг, 70% структуры составляют товары с высокой добавленной стоимостью, отмечается рост спроса на рынке электронной коммерции, объем которого в Узбекистане к концу года должен составить $1 млрд, что обусловлено доступным интернетом и базой активных пользователей молодого возраста в Узбекистане, - передает Podrobno.uz.

В ходе встречи была достигнута договоренность по созданию Wildberries в Ташкенте логистического комплекса, а также сортировочного центра с сервисом "единого окна" таможенных и сертификационных органов для упрощения процедур регистрации товаров. Новый комплекс будет использоваться для реализации готовой узбекской продукции: узбекские производители только на первом этапе готовы торговать на маркетплейсе текстильной продукцией на сумму более чем в $900 млн, кожевенными изделиями на $121,5 млн, строительными материалами на $172,2 млн и электробытовой продукцией на $382,5 млн.

В рамках реализации проекта компанией будет осуществлен запуск фабрики по созданию новых узбекских брендов, где будут проводиться маркетинговые исследования, анализ рынка и разработка соответствующих брендов.