Трассу Джубга – Сочи приведут в порядок к декабрю

9 ноя. 15:06

До конца ноября с окончанием ремонта на трассе А-147 Джубга – Сочи обещают убрать все реверсы.

С середины сентября на нескольких участках ввели реверсивное движение, а уже через неделю работы приостановили из-за большого трафика и пробок. К ремонту вернулись в начале октября. До конца этой недели закончат ремонтные работы и укладку асфальта на 160-м километре трассы, у границы с Абхазией. Затем начнут работы на другой стороне дороги, а реверсивную схему движения изменят, - обещают федеральные дорожники, передает портал Юга.ру.

Дорожники планируют завершить ремонт участка до конца ноября, после чего движение автомобилей запустят в штатном режиме.

Также сейчас идет ремонт на отрезке с 143-го по 158-й км трассы А-147, где планируют заменить 5 км водоотводных лотков и труб, отремонтировать подпорные стены, восстановить бортовой камень и привести в порядок само дорожное полотно.

Работы ведутся в круглосуточном режиме.