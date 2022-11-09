Индия и Россия смыкают щиты вопреки давлению США

Пока в Америке решается судьба Байдена, Россия и Индия укрепляют многополярный мир. Почему Индия не идет на поводу у США и о чем договорился ее министр иностранных дел в России?

Америка полностью погрузилась во внутреннюю политику. Непродолжительный триумф Байдена над Трампом подходит к концу. По предварительным результатам победу в Палате представителей одерживают республиканцы. При новом составе Конгресса Байдену будет сложнее маневрировать как во внутренней, так и внешней политике. Известно, что многие республиканцы против бесконтрольного снабжения оружием Украины. В предвкушении победы партии Трампа премьер Венгрии Виктор Орбан решил сказать решительное "нет" выделению европейского бюджета Украине.

Эти процессы, безусловно, устраивают Россию. Однако уповать исключительно на внутренний раскол в США и ЕС недальновидно, нужно действовать. Республиканцы прагматичнее смотрят на Украину, но гарантий по снятию санкций нет никаких. Вспомните, именно республиканец Дональд Трамп ввел санкции против "Северного потока-2". Именно поэтому власти России активно контактируют с лидерами незападного мира, причем речь идет далеко не об односторонних попытках.

8 ноября в Москву по собственной инициативе прибыл глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. На встрече с российским главой МИД Сергеем Лавровым было сделано два важнейших заявления. Первое – Индия хочет совместно с Россией производить вооружения. Второе – Индия продолжит закупать российскую нефть. Такое стремление Индии к сотрудничеству с Россией – удар по престижу Белого дома. На Индию уже давно оказывается давление из-за ее закупок российских С-400, а после начала спецоперации России американцы и европейцы начали уговаривать Нью-Дели не покупать у России нефть даже с большой скидкой. С этой целью в Индию лично ездили премьер и глава МИД Великобритании, а также госсекретарь США. Затем индийского лидера Нарендру Моди пригласили в Берлин и Париж, но ничего от Индии Запад так и не добился.

Моди фактически перехитрил Запад, принимая его подарки в лице кооперации в оборонке и других сферах, но другой рукой закупая российскую нефть. Сотрудничество России и Индии – стратегическое. Индия – наш традиционный партнер еще с советских времен, она является членом БРИКС и ШОС, направленных на финансово-экономическую стабильность и безопасность на Евразийском пространстве. Кроме того, именно Индия является конечной станцией транспортного проекта "Север-Юг", который через Иран и Азербайджан связывает Россию с азиатскими рынками.

Если говорить об экономику, то растущая Индия все больше нуждается в энергоносителях. Из-за нефтяного эмбарго Евросоюза Россия нарастила свои поставки в Индию, опередив здесь по объемам Саудовскую Аравию. Индия будет участвовать в разработке российских шельфовых месторождений в Арктике и совместно использовать Северный морской путь, что было отмечено и на встрече Лаврова и Джайшанкара. Еще одной важной темой, сближающей Индию и Россию, является Афганистан. Американцы за 20 лет превратили эту страну в хаос, а содействовать ее стабилизации придется странам региона.

Одним словом, несмотря на давление Запада, Индия не поддается требованиям "демократических стран". При этом, покупая у России оружие и нефть, Моди и его глава МИД говорят Москве, что "сейчас не время войн". И это не опровергает а лишь доказывает что Индия по-настоящему независимый игрок. Чем больше будет таких независимых и самостоятельный государств в мире, тем для России лучше.