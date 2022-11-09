Детский центр "Артек" в 2025 году отпразднует столетие

9 ноя. 14:46

В 2025 году Международный детский центр "Артек" в Гурзуфе на южном берегу Крыма масштабно отпразднует свое столетие – указ об этом сегодня подписал президент России Владимир Путин, текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с исполняющимся в 2025 году 100-летием Международного детского центра "Артек" постановляю: 1. Провести в 2025 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Международного детского центра "Артек", - говорится в документе, передает РИА Новости.

Кабмину РФ поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия "Артека" и утвердить его состав, а также обеспечить утверждение плана основных мероприятий. Властям также рекомендовано принять участие в их подготовке и проведении.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания - 9 ноября.