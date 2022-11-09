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В Турции назвали причины ухода Дзюбы из  «Адана Демирспор» 

В Турции назвали причины ухода Дзюбы из  «Адана Демирспор» 

Журналист турецкого издания Fanatik Гекмен Озкан назвал причину расторжения контракта между российским нападающим Артемом Дзюбой и клубом «Адана Демирспор». 
По его словам, главная прилична заключается в том, что Дзюба не смог адаптироваться в клубе. «Это был трансфер, сделанный в последние часы. Клуб рискнул и не смог получить желаемого результата», - сказа он, отметив, что россиянин «немного разочаровал своей игрой». 
В то же время Озкан подчеркнул, что Дзюба – особенный футболист, который может сыграть еще один сезон в футболе высокого уровня, передает Sport24.

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