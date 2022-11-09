В Минск вернулся самолет "Белавиа" с треснувшим стеклом кабины пилотов

9 ноя. 14:13

Рейс белоруской авиакомпании "Белавиа", вылетевший из Минска в Шарджу (ОАЭ), вынужден был вернуться в аэропорт из-за нештатной ситуации, - сообщили в авиакомпании.

"Сегодня в ходе выполнения рейса B2 727 Минск - Шарджа на самолете Boeing 737-800 произошло растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов. В соответствии с действующими инструкциями командир принял решение о вынужденном возвращении в базовый аэропорт", - говорится в Telegram-канале компании.

На борту лайнера находились 158 пассажиров, их здоровью и безопасности ничего не угрожало. Для выполнения перевозки по маршруту Минск - Шарджа - Минск было предоставлено другое воздушное судно.

Внештатная ситуация внесла коррективы в выполнение других авиарейсов – так, авиакомпания была вынуждена изменить время вылета чартеров в турецкую Анталью и египетский Шарм-эш-Шейх.