Крушение «Комсомольца». Химоружие нацистов. Причины гибели «Курска»

9 ноя. 13:55

Очередным гостем спецпроекта Эльмара Гусейнова «Точка кипения» стал вице-адмирал в отставке, доктор технических наук, профессор Тенгиз Борисов. С 1992 г. по 1994 г. Тенгиз Николаевич являлся председателем Комитета подводных работ особого назначения при Правительстве РФ. Занимался консервацией затонувшего атомохода «Комсомолец», ликвидацией захоронений нацистского химического оружия. Также гость поделился своим мнением о гибели подводной лодки «Курск».