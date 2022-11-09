РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Крушение «Комсомольца». Химоружие нацистов. Причины гибели «Курска»

Очередным гостем спецпроекта Эльмара Гусейнова «Точка кипения» стал вице-адмирал в отставке, доктор технических наук, профессор Тенгиз Борисов. С 1992 г. по 1994 г. Тенгиз Николаевич являлся председателем Комитета подводных работ особого назначения при Правительстве РФ. Занимался консервацией затонувшего атомохода «Комсомолец», ликвидацией захоронений нацистского химического оружия. Также гость поделился своим мнением о гибели подводной лодки «Курск». 

890 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version