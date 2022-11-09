В Абхазии начались перебои в поставках электроэнергии

9 ноя. 13:49

В большей части Абхазии ввели ограничения на подачу электричества из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", - сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

Электричество в республике отключают из-за аварийных работ на воздушной линии, согласно графику, опубликованному РУП "Черноморэнерго", его будут отключать на один час пять раз в сутки до полного устранения выявленных проблем на линии, - передает РИА Новости.

Ход выполнения данных им оперативных поручений по ликвидации последствий аварии на высоковольтной линии "Ачгуара-220" контролирует президент Абхазии Аслан Бжания.