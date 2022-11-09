Премьер Ирака рассчитывает на участие Турции в развитии страны

9 ноя. 13:28

Премьер-министр Ирака Шиа аль-Судани считает, что Турция может сыграть ведущую роль в развитии Ирака. Об этом он заявил 9 ноября на брифинге в Багдаде.

Аль-Судани подчеркнул, что объем товарооборота между Ираком и Турцией находится на высоком уровне. "Налажено интенсивное сотрудничество в других областях. Турция - экономически развитая страна, которая может сыграть роль и в развитии Ирака", - цитирует его агентство Anadolu.

Премьер добавил, что между Багдадом и Анкарой в настоящее время стоят такие общие вопросы, как распределение водных ресурсов и обеспечение безопасности.

По его словам, уменьшение количества осадков и малое количество воды, поступающей из Турции и Ирана, создают для Ирака проблемы с водообеспечением. "Мы выступаем за сотрудничество и решение этого вопроса с помощью дипломатии", - пояснил Шиа аль-Судани.