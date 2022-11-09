Red Wings свяжет Сочи с Израилем и Турцией

9 ноя. 13:46

Начиная с 26 ноября из Сочи можно будет улететь в Турцию и Израиль, полеты осуществляет компания Red Wings. Об этом информирует пресс-служба международного аэропорта.

Уточняется, что вылеты будут осуществляться из Сочи в Стамбул и Тель-Авив. «Полеты из Сочи в Стамбул начнутся с 26 ноября по субботам. Обратно можно будет улететь в воскресенье. В столицу Израиля рейсы начнут совершаться с 28 ноября по понедельникам», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на маршрутах будут работать лайнеры SSJ100 вместимостью 100 пассажиров.