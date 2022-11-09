Николай Патрушев провел переговоры в Иране

9 ноя. 14:25

В Тегеране прошли российско-иранские консультации по вопросам безопасности с участием секретарем Совета безопасности России Николая Патрушева, информирует пресс-служба Совбеза РФ.

"В Тегеране состоялись российско-иранские консультации по вопросам безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани с участием представителей министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны подробно рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе по обеспечению общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Также была затронута тематика информационной безопасности, а также меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб.

После переговоров с Али Шамхани Николай Патрушев провел встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.