Ставропольских предпринимателей уличили в картельном сговоре

9 ноя. 13:34

Троих директоров предприятий в Кочубеевском округе Ставрополья подозревают в картельном сговоре, - сообщили в пресс-службе УФСБ по краю.

Руководители двух фирм несколько лет участвовали в торгах на поставку инертных материалов госпредприятиям края, согласовывая свои действия, чтобы один предоставил другому заведомое преимущество, что напрямую противоречит принципам конкуренции. К этой схеме они привлекли третьего участника, который регистрировал на торги подконтрольные им организации, - установило следствие, передает "АиФ- Ставрополье". В сентября 2019 года по март 2022 года они приняли участие в 10 государственных аукционах, заработав на них 125,5 млн рублей.

"Возбуждение дела стало возможным благодаря слаженному межведомственному взаимодействию следователей СКР и краевых управлений ФСБ и МВД", – прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью.