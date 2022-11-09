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Си Цзиньпин призвал повысить боеспособность армии Китая

Си Цзиньпин призвал повысить боеспособность армии Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал повышать боеспособность армии. Соответствующее заявление он сделал в ходе инспекции Объединенного центра оперативного командования Центрального военного совета, который является штабом командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Китайский лидер отметил, что в новый период на фоне усиления нестабильности в сфере безопасности перед армией стоит сложная и тяжелая задача.

"Вооруженные силы страны должны быть готовы к боевым действиям различного уровня и осуществлять свою деятельность в русле цели подготовки к войне и достижения способности побеждать", - цитирует его китайское государственное телевидение CCTV.

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