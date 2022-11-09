Узбекистан готовится ко вступлению в ВТО

9 ноя. 13:05

Власти Узбекистана рассчитывают, что в ближайшие годы страна сможет вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО), - заявил сегодня заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Бадриддин Абидов.

"Сейчас мы в активном переговорном процессе. Мы очень заинтересованы во вступлении в ВТО и стремимся сделать это в ближайшие годы", – сказал Абидов, отметив, что страна находится в поисках компромисса с рядом развивающихся стран по условиям вступления в организацию, передает РИА Новости.

"Конкретные сроки вступления зависят от состояния переговоров и подходов, которые выберет Узбекистан", - уточнил Абидов, отметив, что основная работа начнется после присоединения.

Напомним, Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО, однако прогресса в переговорах не удавалось достичь много лет, и лишь в июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран возобновили заседания этой группы.

Узбекистан при вступлении намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой, - ранее сообщили в МИД страны.