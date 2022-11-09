Генпрокуратура России и Минюст Турции подписали новую двухлетнюю программу сотрудничества

9 ноя. 12:32

Генеральная прокуратура России и Минюст Турции заключили новую программу сотрудничества на два года.

Документ был подписан в Анкаре. С российской стороны свою подпись под документом поставил генеральный прокурор Игорь Краснов, а с турецкой - глава Минюста Бекир Боздаг.

Краснов отметил, что одним из направлений новой программы является борьба с информационной преступностью, в том числе криминальным использованием криптовалют и иных виртуальных активов.

Говоря о борьбе с киберпреступлениями, Краснов напомнил, что в 2021 году в Спецкомитет ООН был внесен проект универсальной конвенции о противодействии использованию высоких технологий в преступных целях. "Российский подход к документу предполагает криминализацию самого широкого круга деяний в этой сфере, так как подобные технологии широко применяются для продвижения экстремистских воззрений, попыток воздействия на политические режимы и умы простых людей", - цитирует российского генпрокурора ТАСС.