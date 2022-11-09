Краснодар остался без света на шесть улиц

9 ноя. 12:49

Повреждение кабельной линии произошло в Западном округе Краснодара привело к аварийному отключению 24 трансформаторных подстанций, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара.

Уточняется, что без электроснабжения находятся жители шести улиц города.

"Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС "ЮЗ-305" и 24 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы: Рождественская набережная, 70 лет Октября, Бульварное кольцо, Думенко, проспект Чекистов, Платановый бульвар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале службы.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада.