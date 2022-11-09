Минсельхоз Турции: количество вывезенного с Украины зерна превысило 10 млн т

9 ноя. 12:44

В рамках зерновой сделки из украинских портов вышли 432 сухогруза, а объем вывезенного зерна составил 10,1 млн т, - сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

"Говорю это по показателям на вчерашний день: 432 корабля вышли из украинских портов, объем вывезенного зерна посредством "зернового коридора" составляет 10,1 млн т. Львиную долю - около 60%, или 6 млн т - получают европейские страны. Страны Азии получают 21,4%, еще меньше - страны Африки. Тут главное - страны, квалифицированные ООН как нуждающиеся, они получают всего лишь 5%", - сказал Киришчи в интервью телеканалу A Haber, передает РИА Новости.

"Турция намерена заняться переработкой российского зерна, которую господин Путин готов бесплатно предоставить нуждающимся странам. Мы можем поставлять это в виде муки, макарон, гречки. Это шаг как в плане гуманности, так и примирения", - добавил министр.

Напомним, 22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН.