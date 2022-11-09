Эрдоган намерен на G20 обсудить с Путиным поставки российского зерна

9 ноя. 12:40

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным поставки российского зерна в рамках саммита G20 на Бали, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

Ранее Эрдоган и Путин договорились о бесплатных поставках российского зерна в голодающие страны Африки.

"Детали по этому вопросу (поставкам российского зерна в нуждающиеся страны - ред.) президент Эрдоган, как известно, в предстоящую неделю, в Индонезии состоится саммит лидеров G-20, там, на встрече с уважаемым господином Путиным вновь поставит на повестку этот вопрос, после чего процесс ускорится", - заявил министр в интервью телеканалу A haber.

Отметим, что Путин 31 октября говорил, что еще не принял решение об участии в саммите G20.

Саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября.