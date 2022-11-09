На Дону заработали пункты отдыха и обогрева для водителей

9 ноя. 12:23

Донские спасатели с наступлением холодов развернули вдоль дорог пункты обогрева и отдыха для водителей автоколонн, движущихся из Крыма, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, - сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Площадки расположены вдоль федеральной трассы А-280: в 60 км и 30 км от МАПП "Весело-Вознесенка" и способны единовременно принять 130 машин, а при необходимости и до тысячи, - передает "АиФ-Ростов".

В палаточных лагерях для водителей большегрузов есть бензогенераторы для подачи электроэнергии в полевых условиях, тепловые пушки, термопоты с горячей водой, стулья, столы и кровати.

Напомним, через регион проходит сухопутный маршрут в Крым, поэтому помощь водителям придется кстати.