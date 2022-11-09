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СМИ: Саудовская Аравия выделит почти 15 млрд евро на покупку доли в бизнесе Vodafone

СМИ: Саудовская Аравия выделит почти 15 млрд евро на покупку доли в бизнесе Vodafone

Саудовская Аравия приняла решение выделить 14,8 млрд евро на покупку доли в бизнесе британской компании Vodafone. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По ее данным, консорциум, возглавляемый инвестиционными группами KKR и Global Infrastructure Partners, в который входит Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, готов приобрести сотовые вышки Vodafone.

Как отмечается, эта сделка позволит Эр-Рияду получить доступ к важнейшей коммуникационной инфраструктуре Европы. О достижении соглашения должно быть объявлено в течение недели.

FT отмечает, что Vodafone на протяжении нескольких месяцев искала покупателя для своего башенного бизнеса. Сейчас ей принадлежат 83 тыс вышек в 10 европейских странах.

 

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