В аэропорту Шарм-эш-Шейха заработала система Tax Free

9 ноя. 12:09

В Египте заработала система Tax Free, предназначенная для иностранных туристов, - сообщает АТОР.

Пока что к работе с системой адаптирован только аэропорт в Шарм-эш-Шейхе. Путешественники смогут вернуть в нем НДС со своих покупок, если срок их пребывания в стране не превышает трех месяцев, а сумма трат составляет не менее 1500 египетских фунтов (3700 рублей), - передает РИА Новости.

Подключен магазин к системе или нет, проинформирует стикер на входе или объявление на кассе. Чтобы получить НДС, в аэропорту нужно предъявить паспорт, квитанцию и купленную вещь в нераспечатанной упаковке, - напомнили в ассоциации.

Однако пока вернуть Tax Free смогут не все россияне, а лишь те, у кого есть банковская карта, выпущенная за рубежом.