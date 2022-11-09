Вице-губернатор Кубани Наумов стал мэром Краснодара

9 ноя. 12:01

Городская дума Краснодара по итогам конкурсных процедур выбрала на должность нового градоначальника вице-губернатора Кубани Евгения Наумова, информирует пресс-служба администрации города.

"Евгений Наумов избран главой Краснодара. Его кандидатуру во время тайного голосования поддержали депутаты 9 ноября на 47-м внеочередном заседании городской думы 7-го созыва", - указано в сообщении.

Прежний мэр региональной столицы Андрей Алексеенко оставил свой пост в августе в связи с переходом на другую работу.