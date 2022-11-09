Чиноркент приглашает прокатиться на канатке и посетить ресторан турецкой кухни

9 ноя. 11:48

Горный курорт Chinorkent в Ташкентской области продолжает работу в межсезонье, туристы могут подняться в горы на фуникулере и побывать в турецком ресторане.

На курорте работает новейший фуникулер, наверху оборудована смотровая площадка, с которой открывается горная панорама. На территории Чиноркента расположены два ресторана - панорамный Köşebaşı и ресторан турецкой кухни Ramiz.

Отдохнуть в Чиноркенте можно всей семьей, открыты две детские площадки, а рестораны предлагают детское меню.

Горный курорт Чиноркент расположен Ходжикенте в 65 км от Ташкента.