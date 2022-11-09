На выходные в столичном регионе будет тепло, но ветрено

9 ноя. 11:43

В предстоящие выходные в Москве и Московской области будет тепло - до плюс 9, но ветрено, а с вечера воскресенья температура начнет понижаться, - сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные дни погоду по-прежнему будут определять атлантические циклоны, мы будем находиться в их теплых частях. Поэтому погода будет преобладать облачная, наибольшее количество осадков у нас будет в ночь на пятницу, в субботу только местами небольшой дождь. Но начнет усиливаться ветер, уже в субботу его порывы в дневные часы могут достигать 12-17 м/с", - рассказала Позднякова, передает РИА Новости.

Температурный фон в субботу будет довольно высокий - минимальная температура в регионе порядка плюс 4-6 градусов, дневная - около плюс 6-9 градусов. Температурный фон будет выше климатической нормы, но ветер начнет менять направление на северный, северо-западный, и постепенно начнется адвекция более холодного воздуха.

"13-го числа уже существенных осадков не ожидается. Ночь останется относительно теплой, а то, что касается дневных часов, температурный режим будет без суточного хода, в Москве будет порядка плюс 5-7 в течение всех суток", - отметила она.

К вечеру воскресенья возможно понижение до более низкой температуры, которое продолжится и на следующей неделе, ветреная погода сохранится и в понедельник, - добавила Позднякова.