США занялись фейковым урегулированием отношений Азербайджана и Армении 

Восторженная реакция американских дипломатов на вашингтонские переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, звучавшая накануне, оказалась прикрытием подлинного положения дел: встреча официальных представителей Баку и Еревана в присутствии госсекретаря Энтони Блинкена ни к чему не привела. Госдепартамент и не ждал прорыва на своей площадке, поскольку само по себе армяно-азербайджанское урегулирование США не интересует, но перестарался с показным позитивом – пресс-секретарь ведомства озвучил очевидный фейк о диалоге Байрамова и Мирзояна.



Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс настолько превознес успешность переговоров в Вашингтоне, что сообщил о согласованном совместном заявлении Байрамова и Мирзояна как об огромном достижении американского формата. "Азербайджан и Армения согласовали совместное заявление. Совместное заявление в контексте этих двух стран является очень позитивным знаком. Это означает, что страны могут договориться не только по вопросу совместного заявления, но и могут договориться по существу", - сказал он.



Проблема здесь в том, что Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян не согласовывали никакое совместное заявление в Вашингтоне. По итогам переговоров МИДы обеих стран выступили с собственными краткими пресс-релизами. МИД Азербайджана сообщил о договоренности о новой встрече в ближайшие недели в целях ускорения дипломатического процесса. МИД Армении добавил к этой договоренности сообщение об обмене мнениями по потенциальному мирному договору, констатации проблем, требующих решения, а также о подтверждении обязательств, взятых по итогам саммитов президентов двух стран в Праге и Сочи.



Кроме того, Джейхун Байрамов написал в соцсетях о призыве к Армении прекратить торможение урегулирования. "По инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне состоялась встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Я подтвердил приверженность и готовность Азербайджана к скорейшему заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и призвал воздерживаться от действий, которые могли бы подорвать этот процесс", - отметил глава МИД Азербайджана.



Из пресс-релизов видно, что какого-то прорыва в Вашингтоне не случилось. Только Ереван заявил о работе над мирным договором на американской площадке, и то в виде "обмена мнениями". Договоренность о новой встрече является стандартным итогом любого раунда переговоров, в рамках которого стороны заявляют о приверженности диалогу. Три десятилетия бесплодных попыток урегулирования под эгидой Минской группы ОБСЕ Баку и Ереван договаривались о новых встречах – Армения использовала эти договоренности как фейковый признак актуальности формата МГ для затягивания переговоров и неограниченно долгой оккупации территорий Азербайджана.



Теперь фейковым урегулированием занялись США. Байрамов и Мирзоян покинули Вашингтон без совместного заявления, но Госдепартамент сочинил ложь о том, что такое заявление есть. Причина понятна – за неделю до этого Байрамов и Мирзоян напряженно работали в Сочи над итоговыми формулировками третьего Трехстороннего заявления Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, и оно было согласовано. А значит, США для демонстрации конкурентности американского формата нужно свое согласованное заявление. И даже если в реальности его нет, а есть лишь "обмен мнениями" и договоренность о новой встрече, упоминание о нем в СМИ должно быть.



Возвращаясь в армяно-азербайджанское урегулирование, Вашингтон делает это только ради геополитического противостояния с Россией, причем и это противостояние для него является лишь средством внутриполитической борьбы. Демократической партии, упускающей власть в США, необходимы успехи и только успехи во внешней политике, чтобы хоть немного сгладить неизбежную потерю контроля над Конгрессом по итогам прошедших накануне промежуточных выборов. Причем успехи как можно более простые и понятные. Учитывая желание Армении оторваться от России и уйти поближе к Западу, идея изобразить американский прорыв в нормализации контактов Баку и Еревана напрашивалась сама собой. Для этого всего лишь нужно пригласить глав МИД двух стран в Вашингтон, заявить о дружеском отношении США к республикам, пообещать всемерную помощью в подписании мирного договора и сказать побольше позитивных слов об этой встрече.



Встречу 7 ноября можно рассматривать и как прямой акт предвыборной агитации. Восхищенные слова Энтони Блинкена были обращены в том числе и к американской общине армянской диаспоры, традиционно голосующей за демократов: посмотрите, мы активно работаем с Арменией, помогаем ей реализовать свои интересы в регионе, проголосуйте за нас! Разумеется, формулировки Блинкена были максимально обтекаемы, как и формулировки Нэнси Пелоси на пресс-конференции в Ереване двухмесячной давности, ведь США не хотят, чтобы на американскую площадку перестал ездить Азербайджан, уже отказавшийся от допуска Франции к урегулированию после провокационных антиазербайджанских и антироссийских заявлений Эммануэля Макрона. В Вашингтоне понимают, что без участия Баку не получится устроить даже видимость переговоров о нормализации отношений. С другой стороны, и способствовать этой нормализации у Белого дома и Госдепартамента тоже мотивов нет, им нужен только пиар-эффект.



Поскольку промежуточные выборы в Конгресс прошли и по предварительным данным Республиканская партия забрала у демократов порядка 30 мест в Палате представителей, а значит и контроль над ней, план Госдепартамента не сработал. Теперь вопрос, станут ли США дальше вмешиваться в армяно-азербайджанское урегулирование, является открытым. Вполне возможно, что американских политиков настолько захватит внутриполитическая борьба, что все внешние проекты будут отложены в сторону. Тогда фейковость интереса Вашингтона к нормализации контактов Баку и Еревана проявится с наибольшей силой. Во всяком случае, Энтони Блинкену временно незачем изображать миротворца в делах Южного Кавказа.