В США представили традиционное грузинское виноделие

9 ноя. 11:33

Грузинские вина, выдержанные в глиняных кувшинах – квеври, представили на Международной выставке натурального вина RAW Wine в Лос-Анджелесе, - сообщает Национальное агентство вина Грузии.

Свою продукцию и технологии на выставке представили семь грузинских виноделен, которые производят вина, выдержанные в квеври. Презентация грузинского вина на международной выставке повышает узнаваемость вина квеври, что дает возможность найти потенциальных импортеров и увеличить экспорт, - передает Sputnik Грузия.

В этом году в выставке приняли участие около 100 производителей из 13 стран, в том числе Франции, Испании, Германии, Италии и Чили.

Традиционно большой интерес к грузинскому вину проявили винные профессионалы и средства массовой информации. Посетители выставки имели возможность познакомиться с древними традициями грузинского виноделия, его культурой и историей.

Традиционно RAW Wine считается одной из самых ярких выставок, где собираются производители высококачественных натуральных, органических и биодинамических вин. Организатор мероприятия - известный винный эксперт из Франции Изабель Леджерон.

США являются одним из стратегических экспортных рынков грузинского вина, куда по данным за 10 месяцев 2022 года было экспортировано до одного миллиона бутылок вина, что на 7% превышает аналогичный показатель прошлого года. В 2021 году в США был зафиксирован исторический максимум экспорта грузинского вина– более 1 млн бутылок.