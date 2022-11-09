ЦИК Израиля утвердил результаты состоявшихся выборов

9 ноя. 11:33

Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила в среду официальные результаты подсчета голосов на состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборах, пишет The Jerusalem Post, уточняя, что это заявление означает официальное завершение избирательного процесса.

Позднее окончательные результаты подсчета голосов будут переданы главой Центризбиркома президенту Израиля Ицхаку Герцогу, после чего глава государства начнет консультации с прошедшими в парламент партиями по кандидатуре премьера для поручения ему создания правительственной коалиции.