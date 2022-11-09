РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ЦИК Израиля утвердил результаты состоявшихся выборов

ЦИК Израиля утвердил результаты состоявшихся выборов

Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила в среду официальные результаты подсчета голосов на состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборах, пишет The Jerusalem Post, уточняя, что это заявление означает официальное завершение избирательного процесса.

Позднее окончательные результаты подсчета голосов будут переданы главой Центризбиркома президенту Израиля Ицхаку Герцогу, после чего глава государства начнет консультации с прошедшими в парламент партиями по кандидатуре премьера для поручения ему создания правительственной коалиции.

640 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version