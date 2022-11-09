Чавушоглу назвал условия для установления дипконтактов Турции с Сирией

9 ноя. 11:23

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара рассмотрит установление дипломатических контактов с Сирией при наличии соответствующих условий.

"По Сирии мы сохраняем свою принципиальную позицию на основе четырех стратегических целей: сохранение единства и территориальной целостности страны, ее устойчивая стабильность на основе политического решения, устранение угрозы терроризма у наших границ, безопасное возвращение сирийцев на родину", - сказал он.

"Если возникнут подходящие условия для расширения существующих контактов между спецслужбами до дипломатического уровня, мы также будем это оценивать", - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Далее Чавушоглу отметил, что благодаря усилиям Анкары по обеспечению стабильности в Сирии около 530 тыс сирийцев уже вернулись домой.