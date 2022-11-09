Коронавирусом заразились еще 5,3 тыс россиян

9 ноя. 11:21

В России за минувшие сутки выявили 5 335 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 124, в Санкт-Петербурге - 277, в Подмосковье - 163. В Краснодарском крае - 90, в Ставропольском крае - 66, в Крыму - 24, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 1, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 3, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 477 926.

Госпитализированы за сутки 1 330 человек. Выздоровели 8 492 пациента, за все время - 20 876 892.

Умерло за сутки 62 человека, с начала пандемии - 390 774.