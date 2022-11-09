Бизнесменам в Узбекистане обещают гранты за трудоустройство женщин

9 ноя. 11:13

Правительство Узбекистана утвердило Положение о центрах обеспечения занятости и оздоровления женщин по месту жительства. Бизнес получит гранты за обучение и трудоустройство женщин определенных категорий.

В каждой махалле будут созданы центры обеспечения занятости и укрепления здоровья женщин. В рамках одного соцпроекта могут быть трудоустроены 20 гражданок. Предпринимателям будет выделен государственный грант в размере до 3 млн сумов на каждую безработную женщину, занятость которой обеспечена.

Грант положен за обеспечение занятости безработных женщин, особенно в сельской местности, занимающихся воспитанием детей; вернувшихся из зарубежной трудовой миграции; в целях сокращения неформальной занятости, занимающихся повседневной трудовой деятельностью и получающих доход; пострадавших от торговли людьми, притеснений и насилия, попавших в тяжелое экономическое положение; безработных с инвалидностью; неработающих, окончивших общеобразовательные средние и профессиональные учебные заведения, не имевших возможности поступить в или обучаться в вузе; женщин, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, состоявших на профилактическом учете, вернувшихся из учреждений исполнения наказаний; внесенных в «Единый реестр социальной защиты», а также в «Женскую тетрадь».