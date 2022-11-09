Иран и Армения доведут годовой товарооборот до $3 млрд

9 ноя. 11:03

Иран и Армения заявили о необходимости доведения годового товарооборота между двумя странами до $3 млрд, - заявили на встрече в Тегеране министры финансов двух стран Эхсан Хандузи и Тигран Хачатарян.

Главы финансовых ведомств также подчеркнули необходимость увеличения объема двусторонней торговли до 5 млн т, а также расширения и облегчения финансовых, банковских, торговых и таможенных связей между двумя странами.

"Правительство президента Эбрахима Раиси проводит очень серьезную политику с акцентом на Кавказский регион, и я надеюсь, что поставленная на встрече лидеров двух стран цель в три миллиарда долларов будет достигнута", - отметил иранский министр, передает Tehran Times.

Коснувшись важных вопросов, поднятых на переговорах между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Эбрахимом Раиси, Хачатрян отметил, что основой всех переговоров является долгосрочное сотрудничество между двумя странами, добавив, что в 2021 году товарооборот между двумя странами вырос на 25%.

"Согласно статистике и цифрам за девять месяцев текущего года прогнозируется, что рост товарооборота между двумя странами за этот год составит более 40%", - отметил он.