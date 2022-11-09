Ниагарский водопад украсили цвета азербайджанского флага

9 ноя. 11:00

По случаю 9 Ноября – Дня Государственного флага Азербайджанской Республики по инициативе посольства Азербайджана в США Ниагарский водопад – один из крупнейших в мире – был подсвечен цветами азербайджанского флага.

Как сообщили в посольстве, в связи с этой инициативой диппредставительством Азербайджана в США было направлено соответствующее обращение к руководству Государственного парка "Ниагарский водопад" и руководством парка было принято положительное решение относительно данного обращения.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 18 ноября 2009 года 9 ноября отмечается в Азербайджане как День Государственного флага.