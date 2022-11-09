"Россия" первой внедрила российское метеорологическое ПО для навигации

9 ноя. 10:54

Авиакомпания "Россия" первой в стране стала использовать российское ПО для агрегации метеорологических данных и использования их для планирования рейсов, пишет ТАСС.

"Россия" первой среди авиакомпаний РФ приступила к использованию данных Росгидромета на основе отечественного программного обеспечения для повышения точности расчетов рабочих планов полетов. Информация обновляется каждые шесть часов, что позволяет повысить топливную эффективность на 3%", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что данные Росгидромета будут интегрироваться в бортовой планшет пилотов. Программное обеспечение создано "Аэрософтом", навигационную базу поставляет "Центр аэронавигационной информации".

"Авиакомпания "Россия" уже приступила к внедрению метеоданных Росгидромета в систему бортового электронного планшета пилотов. [...] В решении задачи расчета полета в соответствии с рекомендованной практикой и высокими стандартами ИКАО впервые в истории гражданской авиации РФ принимают участие только российские поставщики", - подчеркнули в компании.

По оценкам перевозчика, отечественное ПО по многим параметрам оказалось точнее зарубежного, которое использовалось ранее.