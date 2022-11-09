В Майкопе заработал детский технопарк "Кванториум"

9 ноя. 10:46

На базе эколого-биологического лицея № 35 в Майкопе открыли новый школьный технопарк "Кванториум", для чего отремонтировали помещения школы площадью более 400 кв м.

Здесь установлена спецмебель, а также научное оборудование, на котором школьники смогут более углубленно заниматься учебной и внеурочной деятельностью, - передает "АиФ-Адыгея".

"Утром в технопарке для учащихся лицея будут проводить занятия по биологии, физике и химии, а вечером дополнительное образование смогут получать не только ученики лицея № 35, но и ребята из других образовательных организаций микрорайона Черемушки", - рассказали в мэрии Майкопа.