Власти Узбекистана просят Евросоюз снять санкции с Усманова

9 ноя. 10:32

Власти Узбекистана просят Европейский союз снять санкции с предпринимателя Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что официальный Ташкент использовал недавние встречи официальных лиц Узбекистана и ЕС, чтобы выразить обеспокоенность относительно санкций.

"Режим санкций ЕС предусматривает для всех включенных в списки физических и юридических лиц возможность оспорить внесение в перечень в Суде Европейского союза", - сказал, отвечая на вопросы издания, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.