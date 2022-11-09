Для российской молодежи запускают программу научно-популярного туризма

9 ноя. 10:35

В России с 15 ноября стартует программа научно-популярного туризма для молодежи, призванная популяризировать науки в доступном и интересном формате, об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Программа научно-популярного туризма, разработанная по поручению президента (РФ), направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате. Путешествия по регионам, где есть уникальные научно-технологические проекты, можно совместить с иными видами туризма – рекреационным, культурно-познавательным", - приводит его слова пресс-служба.

В рамках путешествий молодые люди смогут ознакомиться с историей края, а также попробовать себя в роли ученых. В этом году туры предлагают десять регионов, в том числе Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Калининградская, Калужская, Нижегородская области.

"Вовлечение талантливой молодежи в исследовательскую среду — одно из важнейших направлений работы Минобрнауки России, и программа научно-популярного туризма будет способствовать его дальнейшему развитию. Реализация этой инициативы сделает науку еще более доступной для общества, а также — что наиболее важно – позволит студентам своими глазами увидеть уникальные лаборатории, высокотехнологичное оборудование, разработки наших ученых и многое другое", – считает глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Участниками первого трехдневного тура станут школьники и студенты – победители и финалисты конкурсов и олимпиад АНО "Россия – страна возможностей" и Российского общества "Знание", они отправятся в Калининградскую область.