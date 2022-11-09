Батуми может стать мировым быстрорастущим турнаправлением

9 ноя. 10:22

После победы на европейском конкурсе Батуми впервые представлен в номинации быстрорастущего туристического направления мира World Travel Awards, - сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов Аджарии.

На этот раз Батуми придется конкурировать с городами таких туристических стран, как Франция, Япония, Колумбия, Мексика, Уругвай, Болгария, Северная Ирландия и Лаос.

Мероприятие награждения победителей состоится 11 ноября в городе Маскат (Оман). На нем будут представлены сотни номинаций и тысячи номинантов по странам и континентам, - передает Sputnik Грузия.

На церемонии награждения будут представлены лучшие туристические направления мира, страны, гостиницы, турагентства, транспортные компании и так многие другие номинации.

"Это очень большая и важная заявка для нашего города и страны. Рядом с турнаправлениями разных континентов мира, представление Батуми еще больше будет содействовать повышению узнаваемости нашей страны", – заявила глава Департамента туризма и курортов Аджарии Тинатин Зоидзе.

Напомним, Батуми завоевал титул быстрорастущего турнаправления Европы World Travel Awards этой осенью, а на церемонии награждения быстрорастущего турнаправления черноморская столица Грузии была представлена впервые.