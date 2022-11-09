Армения устроила военную провокацию против Азербайджана в годовщину своей капитуляции

9 ноя. 10:00

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что в ночь на 9 ноября позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны Армении на нескольких направлениях.

Подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа, Азизли, Йухары Загалы Басаркечярского района, а также населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района с 18:40 8 ноября до 02:20 9 ноября с перерывами обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы, Йеллиджа, Зяйлик, Загалы Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района.

"Кроме того, членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района", - информирует оборонное ведомство.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в указанных направлениях, предприняли адекватные ответные меры.