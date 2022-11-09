В Казахстане зафиксировали двузначный рост цен на мясо и мясопродукты

9 ноя. 9:46

С начала года по октябрь цены на мясо и мясопродукты в Казахстане выросли сразу на 15,9% за год: на мясо и птицу – на 14,6%, на колбасы – на 21,3%, а на прочие изделия из мяса – на 15,7%, - сообщает мониторинговая компания ranking.kz.

В региональном разрезе наибольший рост цен на мясо и мясопродукты замечен в Мангистауской области: на 22,6% за год. Следом идут Павлодарская (20%) и Актюбинская (19,5%) области. Между тем, с января по сентябрь 2022 года в хозяйстве было забито или реализовано на убой 1,5 млн т скота и птицы в живом весе (плюс 0,7% за год) и 847 тыс т - в убойном весе (плюс 0,3%). Также отмечается рост производства коровьего молока – на 1,8%, куриных яиц - на 5,3%, шкур крупных животных - на 1,6%, - передает Sputnik Казахстан.

К 1 октября текущего года в стране насчитывалось 9 млн голов крупного рогатого скота, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Из них количество коров составило 4,6 млн голов. Поголовье овец выросло на 4,2%, до 21 млн голов, птицы - на 0,6%, до 50 млн голов. В то же время сократилось количество коз (на 0,8%, до 2,5 млн голов).