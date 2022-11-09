В России выросло число многодетных семей

9 ноя. 9:44

Почти 150 тыс. многодетных семей в России с января по октябрь 2022 года получили выплаты в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, заявила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова, уточнив, что такой результат уже приблизился к показателю за весь прошлый год.

"Мы видим, что информированность населения о мере господдержки по ипотеке растет. С начала 2022 года программой уже воспользовались около 150 тысяч российских семей - почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала она.

В свою очередь, ДОМ.РФ уточнил, что около 21% многодетных семей, получивших поддержку в 2022 году, проживает в Чечне. Еще 4,4% семей оформили выплаты в Московской области и по 3,7% - в Дагестане, Ингушетии и Башкирии.