Кубань ждет летняя погода

9 ноя. 9:20

В Краснодарском крае сегодня потеплеет до 18 градусов тепла, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Краснодаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, воздух в столице края прогреется до 11-13 тепла, а скорость ветра будет достигать 6-11 м/с.

По краю синоптики обещают 9-14 тепла, а теплее всего будет на Черноморском побережье - там воздух прогреется до 18 со знаком плюс.

В горах температура воздуха в ночное время опустится до -5, но днем тоже будет уверенный плюс – до 3-8 градусов. Тем не менее, в районе горной вершины Роза Пик снежный покров уже достиг 40 см, а озера Утаенные Кардывачского горного узла покрылись льдом, - говорится в сообщении.