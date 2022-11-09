Минувшая ночь в Москве установила рекорд по теплу

9 ноя. 9:07

В Москве ночь на 9 ноября стала самой теплой как минимум с 1948 года, когда на ВДНХ появилась метеостанция, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На базовой столичной метеостанции минимальная ночная температура составила плюс 5,8. В метеоистории это самая теплая ночь для 9 ноября с момента основания метеостанции ВДНХ, то есть минимум с 1948 года", - отметил он.

Синоптик добавил, что аномально теплыми будут и ближайшие четыре ночи в столичном регионе. Не исключено установление новых температурных рекордов.