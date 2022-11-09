Саудовская Аравия продлила срок действия визы до трех месяцев

9 ноя. 8:49

Срок пребывания в Саудовской Аравии для обладателей однократных виз продлен до трех месяцев, такое решение принял кабмин страны накануне, сообщает Saudi Press Agency.

Речь идет об однократных визах, выдаваемых для посещения Саудовской Аравии с любыми целями. Ранее находиться в стране однократной визе можно было максимум один месяц.

Также саудовские власти скорректировали правила, касающиеся транзитных виз. Их срок действия также составит теперь три месяца. Обладатели транзитных виз смогут оставаться на территории Саудовской Аравии 96 часов без необходимости уплаты дополнительных сборов.