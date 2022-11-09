Гражданство Узбекистана можно будет купить за $1 млн

9 ноя. 8:14

Власти Узбекистана планируют запустить инвестиционное гражданство - паспорт страны смогут получать иностранцы, вложившие в узбекскую экономику не менее $1 млн. Соответствующий законопроект в настоящее время опубликован для общественного обсуждения.

Предлагается внедрить упрощенный порядок выдачи гражданства Узбекистана инвесторам, вложившим в проекты в республике не менее $1 млн. Также на получение гражданства страны смогут претендовать известные ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства, для этого будут разработаны отдельные критерии получения гражданства.

Законопроект не уточняет, смогут ли иностранцы получать гражданство Узбекистана как второе, или им будет необходимо отказываться от предыдущего гражданства.

Ожидается, что нововведение увеличит поток иностранных инвестиций в Узбекистан, а также привлечет внимание международного делового сообщества к позитивным изменениям в инвестиционной среде республики.