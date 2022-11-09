Климатический саммит ООН мешает туристам в Египте

9 ноя. 7:44

В Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября проходит Международный климатический саммит ООН, в связи с этим в подорожавших отелях не хватает мест, сообщает TourDom.

На саммит в курортный город прибыло свыше 40 тыс участников, популярные гостиницы объявили остановку продаж. "На некоторые отели стоимость размещения для туристов выросла на 70–80%. Для участников мероприятия она увеличилась в несколько раз", – рассказали в TEZ TOUR.

Часть турпотока перенаправилась в Хургаду, что привело и там к сложностям с бронированием.

В Шарм-эль-Шейхе на время саммита не вводилось специальных ограничений для туристов, при этом из-за возможных кратковременных перекрытий дорог, трансферы в аэропорт отправляются заблаговременно, а в расписании экскурсионных программ возможны незначительные задержки.