Синоптики изменили прогноз погоды на декабрь в Центральной России

9 ноя. 7:20

Уточненный долгосрочный прогноз обещает более холодный декабрь, чем прогнозировалось ранее, сообщил в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В Центральной России зима наступит "строго по календарю", примерно 1 декабря, полагает специалист. Прежний прогноз, по которому в декабре температура воздуха должна была быть выше климатической нормы, изменился.

"Я смотрю на долгосрочные прогнозы и вижу, что для Центральной России они пересчитываются в сторону ужесточения холодных позиций. Если раньше мы говорили, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям для этого месяца", – сказал Тишковец.

В Москве декабрьская норма - минус 3,5 градуса днем, минус 8,6 градуса ночью.

Синоптик отметил, что следующие зимние месяцы будут теплее нормы. "С каждым зимним месяцем аномалия тепла будет нарастать", - предупредил он.

В январе, норма для которого в столичном регионе минус 6,3 днем и минус 12,3 ночью, средняя температура будет на один-два градуса выше нормы.

В феврале - на два-три градуса выше. "Этот зимний месяц будет на два, может быть, на три градуса теплее. Норма для февраля – это минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днем", – объяснил Тишковец.