Победу на выборах в США одержат республиканцы, прогнозирует CNN

9 ноя. 7:15

Республиканцы побеждают на промежуточных выборах в палату представителей и на выборах в сенат США, говорится в прогнозе CNN.

По оценкам телеканала, кандидаты от республиканской оппозиции уже получили 105 мест в палате представителей, демократы - 57. Отмечается, что для контроля над палатой партия должна заполучить 218 из 435 кресел.

Марджори Тейлор Грин - автору резолюций по вынесению импичмента президенту США Джо Байдену, близкой к экс-президенту Дональду Трампу, сообщает New York Times.

Сенат переизбирается на треть, у республиканцев 39 мест против 38 у демократов. Большинство для оппозиции составит 51 кресло, для однопартийцев Байдена - 50.

Выборы в конгресс США - в палату представителей и в сенате, проходят во вторник. Большинство прогнозов обещает победу республиканцев.